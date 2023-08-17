Просування ЗСУ на Донбасі та санкції проти РФ від низки країн: 540-й день війни
Позиція України та партнерів незмінна: МЗС про закиди щодо готовності перемовин з РФ
Останніми днями в інформаційному просторі знову активізувалася тема потенційних перемовин між Україною та РФ. Проте, позиція наших партнерів не змінилася – наразі про жодні перемовини не може йти й мова.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав заступник голови МЗС Микола Точицький.
– Ви знаєте позицію наших партнерів, вона була й залишається незмінною: нічого про Україну без України. Поки що ніхто з наших серйозних партнерів, друзів, колег жодним чином не сказав про те, що будь-які переговори можливі, – наголосив він.
У Мінагрополітики розповіли, скільки тонн зерна було знищено нічною атакою РФ по Одещині
В ніч проти середи, 16 серпня, атака Росії безпілотниками по Одеській області знищила 3-5 тонн сільгосппродукції у Ренійському порту.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
– На жаль, ми бачимо, що Росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі, портову інфраструктуру дунайського регіону. В рамках атаки цієї ночі було втрачено тисячі тонн продукції, вартість яких оцінюється мільйонами доларів… Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тис. тонн (ймовірно, йдеться про не про тисячі тонн, а просто – 3-5 тонн, – Ред.) продукції, – повідомив він.
На Херсонщині прикордонники знищили комплекс радіоелектронної розвідки РФ
На Херсонщині прикордонники знищили російський комплекс радіоелектронної розвідки.
Про це написав очільник Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.Олег Корнієнко