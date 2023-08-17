Просування ЗСУ на Донбасі та санкції проти РФ від низки країн: 540-й день війни

17 Серпня, 0:37

Позиція України та партнерів незмінна: МЗС про закиди щодо готовності перемовин з РФ

Останніми днями в інформаційному просторі знову активізувалася тема потенційних перемовин між Україною та РФ. Проте, позиція наших партнерів не змінилася – наразі про жодні перемовини не може йти й мова.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав заступник голови МЗС Микола Точицький.