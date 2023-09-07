Скинули вибухівку з дрона: у селі Одрадокам’янка поранено двоє чоловіків

Росіяни атакували з безпілотника двох цивільних чоловіків в Одрадокамʼянці Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, близько 09:40 по селу вдарила ворожа артилерія. Поранення отримав 50-річний чоловік. Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими – чоловік помер.

Через 20 хв окупанти знову атакували село – вибуховий предмет скинули з безпілотника.

Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років. Зараз вони перебувають у лікарні.

Минулої доби по деокупованому правобережжю Херсонської області росіяни здійснили 68 обстрілів – випустили 239 снарядів. Гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків, БпЛА, авіації, РПГ та СПГ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 561-у добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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