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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Київ атакували російські БпЛА: уламки впали в п’яти районах, є постраждалий

Київ атакували російські БпЛА: уламки впали в п’яти районах, є постраждалий
Фото: КМДА

У Києві пролунали вибухи під час атаки російських безпілотників.

Інформацію про вибухи спочатку повідомили кореспонденти Фактів ICTV, а згодом – роботу ППО підтвердили в КМВА.

– Увага! В столиці працює ППО, – йдеться у повідомленні Київської військової міської адміністрації.

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Згодом міський голова Віталій Кличко також підтвердив роботу ППО на Київщині та столиці.

– На Київ ще рухаються БПЛА. Перебувайте в укриттях, – повідомив він.

Після відбиття атаки мер додав, що у Києві було зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах. Екстрені служби прямують на місця, заявив він.

Наслідки атаки

За оперативними даними КМВА, у Святошинському районі Києва уламки впали в районі парку Совки, є загоряння. Рятувальники працюють на місці, інформації щодо постраждалих наразі немає.

Також уламки горять на проїжджій частині в Соломʼянському районі Києва.

У Подільському — впали на відкриту місцевість. Пошкоджених будівель немає. Разом з тим, за попередньою інформацією, є один потерпілий в Подільському районі. Інформація уточнюється, повідомив міський голова Кличко.

У КМВА уточнили, що в Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Втім господарі самотужки загасили вогонь. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

В Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення. Попередньо, без постраждалих. Розміри і характер руйнувань уточнюється.

Докладніше про те, де зараз в Україні оголошена тривога, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 564-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Київ, Російська агресія
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