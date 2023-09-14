У гідрокостюмах вбрід через річку: харківчанин переправляв ухилянтів до Молдови
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно організаторів та учасників незаконної схеми з переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.
– На початку лютого 2023 року мешканець Харкова, який сам втік від мобілізації за кордон, вирішив заробити гроші на “собі подібних”. Спільниками стали троє його знайомих, що залишалися в Україні, один з яких працівник Держпродспоживслужби, – повідомляє ДБР.
Зазначається, що вони розробили для ухилянтів спеціальний маршрут, який пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після цього ділки почали шукати клієнтів, які були готові заплатити $5 тис.
Бажаючих втекти від мобілізації злодії доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, після чого вони мали вбрід переходити одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми, а на молдавському боці кордону їх зустрічав організатор схеми.
Троє фігурантів обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Організатор, який переховується закордоном, оголошений в розшук.
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