Ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом “церковних місіонерів”

СБУ затримала колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (МП). За гроші він “допомагав” громадянам призовного віку виїжджати до країн Євросоюзу як церковним клірикам.

Для реалізації оборудки фігурант підробляв “списки місіонерів”, які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади.

– Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою аргументацією про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України. Вартість одного місця у списку становила від $4,5 тис. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів, – повідомили в СБУ.

Таким чином фігурант намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його “на гарячому”.

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Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявили комп’ютери, мобільні телефони, сімкартки з доказами оборудки, а також готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Джерело : СБУ

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