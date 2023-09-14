В гидрокостюмах вброд через реку: харьковчанин переправлял уклонистов в Молдову

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении организаторов и участников незаконной схемы по переправке мужчин призывного возраста в Молдову.

— В начале февраля 2023 года житель Харькова, который сам сбежал от мобилизации за границу, решил заработать деньги на “себе подобных”. Сообщниками стали трое его знакомых, которые оставались в Украине, один из которых работник Госпродпотребслужбы, — сообщает ГБР.

Отмечается, что они разработали для уклонистов специальный маршрут, который пролегал вне пунктов таможенного пропуска в юго-западных областях Украины. После этого дельцы начали искать клиентов, которые были готовы заплатить $5 тыс.

Желающих сбежать от мобилизации преступники доставляли к точке пересечения границы с Молдовой, после чего они должны были вброд переходить одну из местных рек. Для этого им выдавали гидрокостюмы, а на молдавской стороне границы их встречал организатор схемы.

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Трое фигурантов обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Организатор, который скрывается заграницей, объявлен в розыск.

Источник : ГБР

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