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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ранок для окупантів у Мелітополі почався з вибуху: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

15 вересня в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух.

Про це з посиланням на дані від місцевих жителів повідомив міський голова Іван Федоров.

– Неспокійний світанок у Мелітополі, – констатував Іван Федоров.

Наразі українська сторона з’ясовує деталі надзвичайної події.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Вибух, Запорізька область, Мелітополь
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