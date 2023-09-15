Ранок для окупантів у Мелітополі почався з вибуху: що відомо
15 вересня в поки що захопленому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух.
Про це з посиланням на дані від місцевих жителів повідомив міський голова Іван Федоров.
– Неспокійний світанок у Мелітополі, – констатував Іван Федоров.
Наразі українська сторона з’ясовує деталі надзвичайної події.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко