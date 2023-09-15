Утро для оккупантов в Мелитополе началось со взрыва: что известно
15 сентября в пока захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.
Об этом со ссылкой на данные от местных жителей сообщил мэр Иван Федоров.
– Неспокойный рассвет в Мелитополе, – констатировал Иван Федоров.
В данный момент украинская сторона выясняет детали чрезвычайного происшествия.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко