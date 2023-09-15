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Татьяна Забожко, редактор ленты

Утро для оккупантов в Мелитополе началось со взрыва: что известно

Вибух
Фото: Depositphotos

15 сентября в пока захваченном Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом со ссылкой на данные от местных жителей сообщил мэр Иван Федоров.

– Неспокойный рассвет в Мелитополе, – констатировал Иван Федоров.

В данный момент украинская сторона выясняет детали чрезвычайного происшествия.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Взрыв, Запорожская область, Мелітополь
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