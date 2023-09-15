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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В окупованій Новій Каховці пролунав потужний вибух: що відомо

нова каховка

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, пролунав потужний вибух – потрощено багатоквартирні житлові будинки.

Про це повідомляють у соцмережах.

Попередньо, російські окупанти скинули авіаційну бомбу у житловому районі міста. На кадрах із відео можна побачити розбиті вікна, балкони, зламані дерева. У деяких будинках зруйновані фасади, а вікон взагалі немає.

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Нагадаємо, що 13 вересня у Новій Каховці також пролунав вибух. Над містом здійнявся густий та чорний дим.

Фото: скриншот із відео

Війна в Україні, Вибух, Нова Каховка
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