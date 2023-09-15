В окупованій Новій Каховці пролунав потужний вибух: що відомо
У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, пролунав потужний вибух – потрощено багатоквартирні житлові будинки.
Про це повідомляють у соцмережах.
Попередньо, російські окупанти скинули авіаційну бомбу у житловому районі міста. На кадрах із відео можна побачити розбиті вікна, балкони, зламані дерева. У деяких будинках зруйновані фасади, а вікон взагалі немає.
Нагадаємо, що 13 вересня у Новій Каховці також пролунав вибух. Над містом здійнявся густий та чорний дим.
Фото: скриншот із відео
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