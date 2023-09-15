В оккупированной Новой Каховке прогремел мощный взрыв: что известно
Во временно оккупированной Новой Каховке, что в Херсонской области, прогремел мощный взрыв — разбиты многоквартирные жилые дома.
Об этом сообщают в соцсетях.
Предварительно, российские оккупанты сбросили авиационную бомбу в жилом районе города. На кадрах из видео можно увидеть разбитые окна, балконы, сломанные деревья. В некоторых разрушены фасады, а окон вообще нет.
Напомним, что 13 сентября в Новой Каховке также прогремел взрыв. Над городом поднялся густой и черный дым.
Фото: скриншот из видео
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