У Волгограді українські ракети Flamingo атакували завод Титан-Барикади.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ та співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман.

Атака Flamingo на Волгоград 17 червня: що відомо

На світанку у Волгограді РФ пролунали потужні вибухи.

Зараз дивляться

Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів повідомив про приліт по заводу Титан-Барикади. Над місцем удару видніється стовп чорного диму.

— Волгоград вітає сезонну міграцію фламінго з України. Продовження буде, — написав у соцмережі X Денис Штілерман і опублікував відео запусків ракет Flamingo.

Volgograd welcomes the seasonal migration of flamingos from Ukraine. To be continued… pic.twitter.com/n2tHkSySm0 — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 27, 2026

За даними Exilenova+, по заводу Титан-Барикади було щонайменше два влучання ракет Flamingo.

Завод Титан-Барикади — це один із ключових заводів російського військово-промислового комплексу у Волгограді. Підприємство виробляє пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема Іскандер-М, Ярс та Тополь-М.

З 2022 року завод Титан-Барикади перебуває під міжнародними санкціями через виробництво озброєння для російської армії.

Волгоград на карті

Російський Волгоград знаходиться за понад 1000 км від України.

Українська ракета Фламінго має дальність понад 3 тис. км. Ці ракети виготовляє оборонна компанія України Fire Point. Які характеристика ракети Фламінго, читайте на Фактах ICTV.

Минулої доби дрони Сил оборони України атакували російські об’єкти на території окупованого Криму. Зокрема, дрони СБУ уразили два судна військового забезпечення, пором та засоби протиповітряної оборони РФ у районі Керчі.

У ніч на 10 червня 2026 року українські ракети FP-5 Фламінго уразили завод ВНДІР-Прогрес у російських Чебоксарах, який забезпечує армію РФ компонентами для дронів і ракет.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 585-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Exilenova+

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.