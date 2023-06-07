Окупанти не дали врятувати зоопарк і втекли з награбованим: мер Нової Каховки про наслідки підриву ГЕС

Внаслідок підриву Каховської ГЕС та затоплення Нової Каховки наразі немає інформації про постраждалих, але місцевий зоопарк був негайно затоплений.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

За його словами, наслідки від підриву Каховської ГЕС демонструють, що значна частина міста та навколишніх сіл вже затоплені.

– Нова Каховка знаходиться за пів кілометра від Каховської ГЕС. Лівий берег похилий. Тому, після руйнації вода негайно почала затоплювати лівий берег. І десь вже 8 годині ранку вода затопила більшу паркової території, 12 га спортивного комплексу. Затопило Казкову діброву, це в нас зоопарк; літній кінотеатр; почало затоплювати наш палац культури. В зоні рекреації також знаходиться яхт-клуб, човнова станція, база відпочинку Катрін, – сказав він.

Коваленко додав, що вся територія до проспекту Дніпровського до 9 години ранку вже була затоплена.

– На жаль, прикра ситуація сталась. Загинули тварини в нашому зоопарку, оскільки ворог не пускав в нічний період, щоб там знаходився сторож, а працівників лише вдень могли пускати. І звичайно, коли підійшли туди працівники, то туди вже не було доступу, оскільки це нижня частина паркової території, вона була негайно затоплена, – сказав мер.

Міський голова додав, що вулиці у Новій Каховці розташовані паралельно Дніпра, і вже у другій половині дня вода надійшла до третього ряду вулиць.

Наразі, за його словами, різкого підвищення рівня води не спостерігається.

– В житловому секторі, між пр-т. Дніпровським та вул. Історичною вода знаходиться в підвалах, відключення електроенергія. В цій частині міста, на жаль, водозабори затоплені, які подавали воду в стару частину міста. І частина води потрапила у каналізаційні стоки, тому невідомо куди вона (вода, – Ред.) дійде і в якій кількості, – сказав він.

Він додав, що наразі немає інформації щодо загиблих цивільних, а російські військові практично залишили прибережну територію міста.

– Мешканці помітили, як вони (окупанти, – Ред.) вивозили із приміщень інтернату, скоріш за все, пограбоване майно. Там пральні машини були. Це єдине, що вони робили, – додав Коваленко.

Мер Нової Каховки додав, що окупанти не проводили жодної евакуації містян, а людям доводилось самотужки покидати місцевість.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Новій Каховці через підрив ГЕС російськими окупантами затопило зоопарк Казкова діброва. У ньому проживало близько 300 тварин.

З боку окупантів були оприлюднені заяви, в яких Росія заперечує загибель тварин у зоопарку в Новій Каховці, оскільки, за версією російських пропагандистів, жодного зоопарку в місті нібито немає.

Фото: Новая Каховка

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