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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Окупанти не дали врятувати зоопарк і втекли з награбованим: мер Нової Каховки про наслідки підриву ГЕС

Нова Каховка під водою

Внаслідок підриву Каховської ГЕС та затоплення Нової Каховки наразі немає інформації про постраждалих, але місцевий зоопарк був негайно затоплений.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

За його словами, наслідки від підриву Каховської ГЕС демонструють, що значна частина міста та навколишніх сіл вже затоплені.

– Нова Каховка знаходиться за пів кілометра від Каховської ГЕС. Лівий берег похилий. Тому, після руйнації вода негайно почала затоплювати лівий берег. І десь вже 8 годині ранку вода затопила більшу паркової території, 12 га спортивного комплексу. Затопило Казкову діброву, це в нас зоопарк; літній кінотеатр; почало затоплювати наш палац культури. В зоні рекреації також знаходиться яхт-клуб, човнова станція, база відпочинку Катрін, – сказав він.

Коваленко додав, що вся територія до проспекту Дніпровського до 9 години ранку вже була затоплена.

– На жаль, прикра ситуація сталась. Загинули тварини в нашому зоопарку, оскільки ворог не пускав в нічний період, щоб там знаходився сторож, а працівників лише вдень могли пускати. І звичайно, коли підійшли туди працівники, то туди вже не було доступу, оскільки це нижня частина паркової території, вона була негайно затоплена, – сказав мер.

Міський голова додав, що вулиці у Новій Каховці розташовані паралельно Дніпра, і вже у другій половині дня вода надійшла до третього ряду вулиць.

Наразі, за його словами, різкого підвищення рівня води не спостерігається.

– В житловому секторі, між пр-т. Дніпровським та вул. Історичною вода знаходиться в підвалах, відключення електроенергія. В цій частині міста, на жаль, водозабори затоплені, які подавали воду в стару частину міста. І частина води потрапила у каналізаційні стоки, тому невідомо куди вона (вода, – Ред.) дійде і в якій кількості, – сказав він.

Він додав, що наразі немає інформації щодо загиблих цивільних, а російські військові практично залишили прибережну територію міста.

– Мешканці помітили, як вони (окупанти, – Ред.) вивозили із приміщень інтернату, скоріш за все, пограбоване майно. Там пральні машини були. Це єдине, що вони робили, – додав Коваленко.

Мер Нової Каховки додав, що окупанти не проводили жодної евакуації містян, а людям доводилось самотужки покидати місцевість.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Новій Каховці через підрив ГЕС російськими окупантами затопило зоопарк Казкова діброва. У ньому проживало близько 300 тварин.

З боку окупантів були оприлюднені заяви, в яких Росія заперечує загибель тварин у зоопарку в Новій Каховці, оскільки, за версією російських пропагандистів, жодного зоопарку в місті нібито немає.

Фото: Новая Каховка

Війна в Україні, Каховська ГЕС, Нова Каховка
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