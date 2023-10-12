Наводила Смерчі на Краматорськ: СБУ затримала інформаторку ФСБ

У Краматорську Донецької області співробітники СБУ затримали місцеву жительку, яка за завданням ФСБ збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони для наведення ударів ворога.

Найбільше російські спецслужби цікавили локації засобів радіоелектронної боротьби та систем ППО.

Зрадниця допомагала окупантам у підготовці нових і повторних ударів по Краматорську, зокрема із застосуванням РСЗВ типу Смерч.

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Після атак на соціальну та житлову інфраструктуру міста жінка приходила на місця прильотів і приховано фіксувала наслідки для так званого звіту.

ФСБ дистанційно завербувала жінку через брата – бойовика окупаційних угруповань РФ на Сході України. Саме через нього вона передавала по месенджеру розвіддані.

Вдома у затриманої вилучили ноутбук і мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора.

Жінці повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (Надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За цією статтею підозрюваній загрожує до 15 років.

Вночі 30 вересня у Краматорську пролунали потужні вибухи – Росія вдарила по місту двома ракетами.

Пошкоджено автостоянку та 37 автомобілів, СТО, автомийку і гуртожиток. Одна людина зазнала поранення.

Джерело : СБУ

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