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Наводила Смерчі на Краматорськ: СБУ затримала інформаторку ФСБ

Коригувальниця ударів по Краматорську
Фото: СБУ

У Краматорську Донецької області співробітники СБУ затримали місцеву жительку, яка за завданням ФСБ збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони для наведення ударів ворога.

Найбільше російські спецслужби цікавили локації засобів радіоелектронної боротьби та систем ППО.

Зрадниця допомагала окупантам у підготовці нових і повторних ударів по Краматорську, зокрема із застосуванням РСЗВ типу Смерч.

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Після атак на соціальну та житлову інфраструктуру міста жінка приходила на місця прильотів і приховано фіксувала наслідки для так званого звіту.

ФСБ дистанційно завербувала жінку через брата – бойовика окупаційних угруповань РФ на Сході України. Саме через нього вона передавала по месенджеру розвіддані.

Вдома у затриманої вилучили ноутбук і мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь країни-агресора.

Жінці повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (Надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За цією статтею підозрюваній загрожує до 15 років.

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Пошкоджено автостоянку та 37 автомобілів, СТО, автомийку і гуртожиток. Одна людина зазнала поранення.

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Донецька область, Краматорськ, Ракетні удари Росії, Російська агресія, СБУ, ФСБ
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