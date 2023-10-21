Нічний удар ракетами та дронами по Кривому Рогу: що відомо про руйнування
Уночі проти 21 жовтня російські війська повторно атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Вибухи в місті лунали через обстріл ракетами та безпілотниками.
За словами керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури.
Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Вечірня атака на Кривий Ріг
Увечері 20 жовтня армія РФ вгатила ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі.
Пошкоджень зазнали три будинки, сталась пожежа.
Загинув 60-річний чоловік. 57-річна жінка з осколковими пораненнями у важкому стані в лікарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
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