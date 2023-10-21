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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічний удар ракетами та дронами по Кривому Рогу: що відомо про руйнування

Нічний удар ракетами та дронами по Кривому Рогу: що відомо про руйнування

Уночі проти 21 жовтня російські війська повторно атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Вибухи в місті лунали через обстріл ракетами та безпілотниками.

За словами керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури.

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Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідували.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Вечірня атака на Кривий Ріг

Увечері 20 жовтня армія РФ вгатила ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі.

Пошкоджень зазнали три будинки, сталась пожежа.

Загинув 60-річний чоловік. 57-річна жінка з осколковими пораненнями у важкому стані в лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Нічний удар ракетами та дронами по Кривому Рогу: що відомо про руйнування

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