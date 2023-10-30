Є постраждалі: армія РФ знову обстріляла передмістя Херсону

Збройні сили Росії вчергове обстріляли селище у Херсонській територіальній громаді. Ворожий снаряд поцілив по подвір’ю місцевого подружжя.

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок поранень загинула 63-річна жінка, а її 62-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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За інформацією Херсонської ОВА, після 15:00 російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли передмістя Херсону. Це вже не перша атака окупантів по Херсонщині з початку доби.

Зокрема, у Бериславському районі ворог вдарив по селу двома керованими авіабомбами. Там пошкоджені будинки та зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці.

У Бериславі внаслідок атаки також постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони перебувають у лікарні, медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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