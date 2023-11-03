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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру

Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру
Фото: Факти ICTV

Цієї ночі російські військові атакували Львівську область 16 ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, у самому Львові ніч минула спокійно.

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Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Після вибухів сталася пожежа, проте її оперативно ліквідували.

Загалом Сили оборони на Львівщині збили 11 дронів.

Максим Козицький подякував воїнам за захист, адже безпілотники летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху.

– Дякую всім службам за оперативне подолання наслідків атаки, – зауважив очільник ОВА.

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Війна в Україні, Вибух, Львів, Російська агресія
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