Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру

Цієї ночі російські військові атакували Львівську область 16 ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, у самому Львові ніч минула спокійно.

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Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Після вибухів сталася пожежа, проте її оперативно ліквідували.

Загалом Сили оборони на Львівщині збили 11 дронів.

Максим Козицький подякував воїнам за захист, адже безпілотники летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху.

– Дякую всім службам за оперативне подолання наслідків атаки, – зауважив очільник ОВА.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошено тривогу, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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