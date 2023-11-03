Ночью россияне направили на Львовщину 16 шахедов: есть попадание в критическую инфраструктуру

Этой ночью российские военные атаковали Львовскую область 16 ударными дронами Shahed-136/131.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, в самом Львове ночь прошла спокойно.

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Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в области есть попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. После взрывов произошел пожар, однако его оперативно ликвидировали.

Всего Силы обороны во Львовской области сбили 11 дронов.

Максим Козицкий поблагодарил воинов за защиту, ведь беспилотники летели в несколько волн и часто меняли направление движения.

— Спасибо всем службам за оперативное преодоление последствий атаки, — отметил глава ОВА.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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