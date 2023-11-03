Ночью россияне направили на Львовщину 16 шахедов: есть попадание в критическую инфраструктуру
Этой ночью российские военные атаковали Львовскую область 16 ударными дронами Shahed-136/131.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, в самом Львове ночь прошла спокойно.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в области есть попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. После взрывов произошел пожар, однако его оперативно ликвидировали.
Всего Силы обороны во Львовской области сбили 11 дронов.
Максим Козицкий поблагодарил воинов за защиту, ведь беспилотники летели в несколько волн и часто меняли направление движения.
— Спасибо всем службам за оперативное преодоление последствий атаки, — отметил глава ОВА.
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