У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи

У Вознесенську Миколаївської області пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві мешканців та моніторингові Telegram-канали, що відстежують активність ворожої авіації.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

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Крім того, в ЗСУ писали про ракету на Миколаївщині, яка рухалась курсом на північ.

Місцеві представники влади наразі не коментували інформацію про вибухи.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 627-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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