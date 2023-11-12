Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Дніпрі та кроки України для наближення членства в ЄС: головні події ночі 9 листопада
Терміново
РФ завдала двох ударів по Одеському району: відомо про трьох постраждалих
У Житомирі побили працівника військкомату, нападника розшукують
Терміново
Іскандер або С-400: зранку росіяни намагалися вдарити по Києву ракетою
Переплутав з ящиком перців. У Південній Кореї робот розчавив людину
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Потребує перевірки
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи

У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

У Вознесенську Миколаївської області пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві мешканців та моніторингові Telegram-канали, що відстежують активність ворожої авіації.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Зараз дивляться

Крім того, в ЗСУ писали про ракету на Миколаївщині, яка рухалась курсом на північ.

Місцеві представники влади наразі не коментували інформацію про вибухи.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 627-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Вибух, Миколаївська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Умєров та Остін обговорили ситуацію на фронті та забезпечення перемоги України
У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи
У Генштабі назвали ракету, якою росіяни били по Києву
С-400
Українські морські дрони за рік уразили вісім суден Чорноморського флоту РФ
У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи
Так, як це завжди відбувається: Зеленський пообіцяв відповіді РФ за удари по Херсонщині
Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Бійці 65 ОМБр розкрили деталі легендарної операції Ікси, яка дозволила звільнити Роботине

Вони торували шлях на Роботине, про яке нині знає увесь світ. Захисники з 65 бригади на початку літа спромоглися взяти панівну висоту, що має назву Ікси, звідки й почався рух наших військ на Південь. Біля деокупованого у серпні села досі точаться запеклі бої, адже ворог не може змиритися із його втратою.

Андрій Почтєв
Скандал у Львівському ТЦК | Спогади про звільнення Роботиного | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи
Гарячі подробиці від ГУР | Наступ РФ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи
Нові деталі удару по Скадовську | План РФ у секторі Гази | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи
РФ активізує штурм Бахмута | Українсько-польський кордон наживо | Новини Факти ICTV за 10.11.2023
У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь