У Вознесенську під час ракетної небезпеки пролунали вибухи
У Вознесенську Миколаївської області пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві мешканців та моніторингові Telegram-канали, що відстежують активність ворожої авіації.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.
Крім того, в ЗСУ писали про ракету на Миколаївщині, яка рухалась курсом на північ.
Місцеві представники влади наразі не коментували інформацію про вибухи.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 627-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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