Правоохоронці затримали 49-річного водія Mercedes, який скоїв смертельну ДТП у Києві 5 червня. Наразі він перебуває під конвоєм, а слідчі готують повідомлення про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Смертельна ДТП у Києві 5 червня: що відомо про затримання водія

Водія автомобіля Mercedes, який напередодні в’їхав у підземний пішохідний перехід у Солом’янському районі столиці, затримали.

Зараз дивляться

— Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — зазначили у відомстві.

Слідчі Головного управління Нацполіції у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

Тривають процесуальні дії для повідомлення водію про підозру.

Нагадаємо, смертельна ДТП у Києві сталася учора, 5 червня.

49-річний мешканець Херсонщини рухався на великій швидкості та в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Внаслідок аварії загинули чотири особи: 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки.

Ще троє людей, серед яких двоє чоловіків і жінка, отримали травми різного ступеня тяжкості та перебувають у лікарні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.