Російська армія наростила угруповання на Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Загальна чисельність сил противника на цих ділянках перевищує 140 тис. військовослужбовців.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

Сирський про ситуацію на південному напрямку

Як зазначив головнокомандувач, він працював у військових частинах і підрозділах, які виконують бойові завдання на найгарячіших напрямках Південної операційної зони.

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За словами Сирського, російські війська продовжують нарощувати свої сили.

— Противник продовжує нарощувати зусилля. Лише на Олександрівському напрямку російське угруповання налічує понад 71 тис. військовослужбовців. Ще близько такої ж кількості ворог зосередив на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Ситуація залишається динамічною — активні бойові дії ведуть як російські війська, так і Сили оборони України, – зазначив Сирський.

Головнокомандувач повідомив, що на місцях працював разом із командувачем угруповання Десантно-штурмових військ генерал-майором Олегом Апостолом та командирами десантно-штурмових і штурмових частин.

Під час роботи обговорили поточну обстановку, результати виконання поставлених завдань та подальші кроки для посилення позицій.

Сирський повідомив, що підтримав ініціативи командирів щодо активних дій на визначених напрямках.

Також було ухвалено рішення про додаткове забезпечення підрозділів необхідними технічними засобами та боєприпасами.

— Окремо наголосив: головним пріоритетом під час виконання бойових завдань залишається збереження життя українських воїнів, – додав Сирський.

Окремо головнокомандувач провів роботу з командувачем угруповання Сил безпілотних систем майором Робертом Бровді.

Сторони обговорили актуальні питання розвитку та застосування безпілотних систем.

Раніше Олександр Сирський повідомляв, що Росія змінює підходи до застосування ударних безпілотників та збільшує їхню кількість.

За його словами, одним із викликів найближчого періоду може стати збільшення частки реактивних ударних дронів до 50%.

У відповідь Україна продовжує посилювати систему малої протиповітряної оборони, збільшувати кількість екіпажів дронів-перехоплювачів та розширювати систему захисту повітряного простору.

Фото: Олександр Сирський

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