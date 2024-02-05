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Валентина Летяк, редакторка стрічки

СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ, що діяла в трьох областях України

СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ нейтралізувала велику агентурну мережу ФСБ, що діяла на території Одеської, Запорізької та Донецької областей.

Під час спецоперації затримали одночасно п’ятьох російських агентів, які розвідували місця зосередження особового складу ЗСУ, складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Цікавилися агенти ФСБ і роботою підприємств, де ремонтують важке озброєння українських військ.

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Серед завдань зрадників – збирання інформації про наслідки ворожих прильотів і так звана верифікація координат для нових ракетних ударів РФ.

Для конспірації ці агенти діяли окремо, але куратор у них був один – кадровий співробітник ФСБ, який створив кожному з них анонімний чат.

Як і де ФСБ завербувала українців

У жовтні 2023 року двоє чоловіків і троє жінок з проросійськими поглядами заочно погодилися на співпрацю зі спецслужбами країни-агресора.

Серед них – жителі Краматорська, Покровська, Добропілля (Донецька область), Рені (Одеська область) та Запоріжжя.

Зокрема СБУ затримала посадовицю відділу однієї з міськрад у Донецькій області. Крім неї, в регіоні перебували ще двоє ворожих агентів – ексочільник місцевого комунального підприємства та жителька Краматорська.

Ще одна агентка ФСБ виявилася інженером-технологом одного з оборонних підприємств Запоріжжя. Вона передавала ворогу розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

А посадовець транспортної компанії з Одеської області збирав інформацію про можливе передання позашляховиків на потреби ЗСУ. Він встиг щонайменше тричі передати дані щодо пересування техніки та особового складу української армії.

СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ
Фото: СБУ
СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ
Фото: СБУ
СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ
Фото: СБУ
СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ
СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ
СБУ викрила велику агентурну мережу ФСБ

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Усім п’ятьом оголошено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора
агенти Кремля, Війна в Україні, Державна зрада, Донецька область, Запорізька область, Одеська область, Російська агресія, СБУ, ФСБ, Шпигуни
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