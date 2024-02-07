Вибух у російському Іжевську: поруч розташований завод з виробництва ракетних двигунів

Надвечір 7 лютого прогримів потужний вибух біля російського Іжевська. Неподалік розташовано полігон і військовий завод, який виготовляє ракетні двигуни.

Вибухи в Іжевську сьогодні

Про вибухи в російському Іжевську 7 лютого 2024 неподалік місця розташування полігону та військового заводу з виробництва ракетних двигунів стало відомо після повідомлення Telegram-каналів.

У Міністерстві надзвичайних справ Росії заявили про нібито рядові технічні роботи на заводі. Проте місцеві жителі стверджують, що там лунали вибухи.

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