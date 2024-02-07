Взрыв в российском Ижевске: рядом расположен завод по производству ракетных двигателей

К вечеру 7 февраля прогремел мощный взрыв возле российского Ижевска. Неподалеку расположен полигон и военный завод, который производит ракетные двигатели.

Взрывы в Ижевске сегодня

О взрывах в российском Ижевске 7 февраля 2024 года недалеко от места расположения полигона и военного завода по производству ракетных двигателей стало известно после сообщения Telegram-каналов.

В Министерстве чрезвычайных дел России заявили о якобы рядовых технических работах на заводе. Однако местные жители утверждают, что там раздавались взрывы.

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