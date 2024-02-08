Обстріл Одеси дронами Шахед: під час вибухів 8 лютого постраждали поліцейські

Від вибухів під час обстрілу Одеси дронами Шахед вночі 8 січня постраждали двоє патрульних поліцейських.

Оновлено. Про це повідомили в Силах оборони Півдня України.

Обстріл Одеси дронами Шахед 8 лютого: поранені поліцейські

Двоє патрульних поліцейських постраждали від повторних вибухів під час обстрілу Одеси дронами Шахед вночі 8 січня.

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Поранення правоохоронці дістали, коли прямували на місце влучання, щоб надати людям допомогу.

У постраждалих поліцейських – мінно-вибухові травми.

Наразі вони перебувають у стабільному стані в лікарні.

Обстріл Одеси дронами Шахед 8 лютого: знищені БпЛА

Підрозділи протиповітряної оборони під час обстрілу Одеси дронами 8 лютого результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей.

Зокрема, сили ППО знищили на території регіону п’ять безпілотників.

Однак уникнути влучань, на жаль, не вдалось.

Обстріл Одеси дронами Шахед 8 лютого: руйнування

Під час обстрілу Одеси дронами Шахед 8 лютого пошкоджень зазнали недобудований шестиповерховий будинок та коледж.

У багатоповерхівці вибито вікна, а в навчальному закладі ще й пробито дах та перекриття.

Займань не зафіксовано.

Нічний обстріл України Шахедами 8 лютого

Нічний обстріл України Шахедами вночі проти 8 лютого тривав понад п’ять годин.

З 17 запущених росіянами дронів зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 11.

Крім п’яти дронів, приземлених в Одеській області, ще три вдалось ліквідувати на Миколаївщині, два – на Вінниччині, один – на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що 7 лютого, Російська Федерація масово обстріляла територію України, атакувавши понад 100 населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Кіпер, Сили оборони Півдня України, Повітряні сили ЗСУ

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