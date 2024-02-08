Катерина Білоброва, редакторка стрічки
Обстріл Одеси дронами Шахед: під час вибухів 8 лютого постраждали поліцейські
Від вибухів під час обстрілу Одеси дронами Шахед вночі 8 січня постраждали двоє патрульних поліцейських.
Оновлено. Про це повідомили в Силах оборони Півдня України.
Обстріл Одеси дронами Шахед 8 лютого: поранені поліцейські
Двоє патрульних поліцейських постраждали від повторних вибухів під час обстрілу Одеси дронами Шахед вночі 8 січня.
Поранення правоохоронці дістали, коли прямували на місце влучання, щоб надати людям допомогу.
У постраждалих поліцейських – мінно-вибухові травми.
Наразі вони перебувають у стабільному стані в лікарні.
Обстріл Одеси дронами Шахед 8 лютого: знищені БпЛА
Підрозділи протиповітряної оборони під час обстрілу Одеси дронами 8 лютого результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей.
Зокрема, сили ППО знищили на території регіону п’ять безпілотників.
Однак уникнути влучань, на жаль, не вдалось.
Обстріл Одеси дронами Шахед 8 лютого: руйнування
Під час обстрілу Одеси дронами Шахед 8 лютого пошкоджень зазнали недобудований шестиповерховий будинок та коледж.
У багатоповерхівці вибито вікна, а в навчальному закладі ще й пробито дах та перекриття.
Займань не зафіксовано.
Нічний обстріл України Шахедами 8 лютого
Нічний обстріл України Шахедами вночі проти 8 лютого тривав понад п’ять годин.
З 17 запущених росіянами дронів зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України знищили 11.
Крім п’яти дронів, приземлених в Одеській області, ще три вдалось ліквідувати на Миколаївщині, два – на Вінниччині, один – на Дніпропетровщині.
Нагадаємо, що 7 лютого, Російська Федерація масово обстріляла територію України, атакувавши понад 100 населених пунктів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олег Кіпер, Сили оборони Півдня України, Повітряні сили ЗСУ