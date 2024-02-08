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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Головні події ночі 8 лютого: удар дронами по Одесі та Миколаєву та обстріл Селидового

Головне за ніч

Уночі проти 8 лютого російські війська обстріляли дронами Одесу та Миколаїв.

Крім того, під удар окупантів потрапило місто Селидове в Донецькій області

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в оновленій добірці від Фактів ICTV.

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Обстріл України Шахедами 8 лютого

Під час обстрілу України Шахедами вночі проти 8 лютого російські війська застосували 17 дронів.

Під час бойової роботи в межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей знищено 11 безпілотників.

Одеса: обстріл дронами 8 лютого

Підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей під час обстрілу Одеси дронами 8 лютого, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Однак обстріл Одеси дронами 8 лютого все ж спричинив пошкодження цивільної інфраструктури.

Так, через удар БпЛА вибито вікна в недобудованій багатоповерхівці.

У будівлі навчального закладу пробито дах, перекриття, вилетіли вікна.

Займань не зафіксовано.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Миколаїв: обстріл дронами 8 лютого

Обстріл Миколаєва дронами 8 лютого стався після опівночі.

У місті, за даними мера Олександра Сєнкевича, є прильоти, сталися займання в приватному секторі.

Керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім лаконічно натякнув, що обстріл зачепив басейн.

Постраждалих, за попередніми даними, немає.

Вінницька область: обстріл дронами 8 лютого

Під час обстрілу Вінницької області вночі проти 8 лютого уламки збитих БпЛА спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів.

Вогонь приборкали, постраждалих немає.

Дніпропетровська область: обстріл дронами та артилерією 8 лютого

Уночі 8 лютого Криворізький район Дніпропетровської області був під обстрілом дрона Шахед.

Представники Повітряного командування Схід ворожий БпЛА знищили.

У Нікопольському районі під обстрілом важкої артилерії перебувала Мирівська громада.

На щастя, люди вціліли.

Селидове: обстріл 8 лютого

Обстріл Селидового 8 лютого стався орієнтовно о 00:25 – 00:30.

У Селидівській громаді пошкоджено сім адмінбудівель, 53 багатоповерхових житлових будинки, 10 приватних домоволодінь та 24 транспортних засоби.

Ліквідовано дві пожежі.

Місто частково знеструмлено через пошкодження ліній електромережі.

51-річна жінка загинула. Ще семеро людей, зокрема семирічна дитина, дістали поранення.

З-під завалів врятували трьох людей, п’ятьох, зокрема й дитину, евакуювали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 715-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Донецька область, Миколаїв, Одеса
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