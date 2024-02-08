Головні події ночі 8 лютого: удар дронами по Одесі та Миколаєву та обстріл Селидового
Уночі проти 8 лютого російські війська обстріляли дронами Одесу та Миколаїв.
Крім того, під удар окупантів потрапило місто Селидове в Донецькій області
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в оновленій добірці від Фактів ICTV.
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- Обстріл України Шахедами 8 лютого
- Одеса: обстріл дронами 8 лютого
- Миколаїв: обстріл дронами 8 лютого
- Селидове: обстріл 8 лютого
- Вінницька область: обстріл дронами 8 лютого
- Дніпропетровська область: обстріл дронами та артилерією 8 лютого
Обстріл України Шахедами 8 лютого
Під час обстрілу України Шахедами вночі проти 8 лютого російські війська застосували 17 дронів.
Під час бойової роботи в межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей знищено 11 безпілотників.
Одеса: обстріл дронами 8 лютого
Підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали по більшості ворожих цілей під час обстрілу Одеси дронами 8 лютого, зазначає керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Однак обстріл Одеси дронами 8 лютого все ж спричинив пошкодження цивільної інфраструктури.
Так, через удар БпЛА вибито вікна в недобудованій багатоповерхівці.
У будівлі навчального закладу пробито дах, перекриття, вилетіли вікна.
Займань не зафіксовано.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Миколаїв: обстріл дронами 8 лютого
Обстріл Миколаєва дронами 8 лютого стався після опівночі.
У місті, за даними мера Олександра Сєнкевича, є прильоти, сталися займання в приватному секторі.
Керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім лаконічно натякнув, що обстріл зачепив басейн.
Постраждалих, за попередніми даними, немає.
Вінницька область: обстріл дронами 8 лютого
Під час обстрілу Вінницької області вночі проти 8 лютого уламки збитих БпЛА спричинили пожежу на одному з інфраструктурних об’єктів.
Вогонь приборкали, постраждалих немає.
Дніпропетровська область: обстріл дронами та артилерією 8 лютого
Уночі 8 лютого Криворізький район Дніпропетровської області був під обстрілом дрона Шахед.
Представники Повітряного командування Схід ворожий БпЛА знищили.
У Нікопольському районі під обстрілом важкої артилерії перебувала Мирівська громада.
На щастя, люди вціліли.
Селидове: обстріл 8 лютого
Обстріл Селидового 8 лютого стався орієнтовно о 00:25 – 00:30.
У Селидівській громаді пошкоджено сім адмінбудівель, 53 багатоповерхових житлових будинки, 10 приватних домоволодінь та 24 транспортних засоби.
Ліквідовано дві пожежі.
Місто частково знеструмлено через пошкодження ліній електромережі.
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