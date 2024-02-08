Обстрел Одессы дронами Шахед: во время взрывов 8 февраля пострадали полицейские

От взрывов при обстреле Одессы дронами Шахед ночью 8 января пострадали двое патрульных полицейских.

Обновлено. Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

Обстрел Одессы дронами Шахед 8 февраля: раненые полицейские

Двое патрульных полицейских пострадали от повторных взрывов при обстреле Одессы дронами Шахед ночью 8 января.

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Ранения правоохранители получили, когда направлялись на место попаданий, чтобы оказать людям помощь.

У пострадавших полицейских – минно-взрывные травмы.

В настоящее время они находятся в стабильном состоянии в больнице.

Обстрел Одессы дронами Шахед 8 февраля: уничтоженные БпЛА

Подразделения противовоздушной обороны при обстреле Одессы дронами 8 февраля результативно отработали по большинству вражеских целей.

В частности, силы ПВО уничтожили на территории региона пять беспилотников.

Однако избежать попаданий, к сожалению, не удалось.

Обстрел Одессы дронами Шахед 8 февраля: разрушения

Во время обстрела Одессы дронами Шахед 8 февраля повреждениям подверглись недостроенный шестиэтажный дом и колледж.

В многоэтажке выбиты окна, а в учебном заведении еще и пробиты крыша и перекрытия.

Возгораний не зафиксировано.

Ночной обстрел Украины Шахедами 8 февраля

Ночной обстрел Украины Шахедами в ночь на 8 февраля длился более пяти часов.

Из 17 запущенных россиянами дронов зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 11.

Кроме пяти дронов, приземленных в Одесской области, еще три удалось ликвидировать в Николаевской области, два – в Винницкой области, один – в Днепропетровщине.

Напомним, что 7 февраля, Российская Федерация массировано обстреляла территорию Украины, атаковав более 100 населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Кипер, Силы обороны Юга Украины, Воздушные силы ВСУ

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