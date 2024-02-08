Екатерина Белоброва, редактор ленты
Обстрел Одессы дронами Шахед: во время взрывов 8 февраля пострадали полицейские
От взрывов при обстреле Одессы дронами Шахед ночью 8 января пострадали двое патрульных полицейских.
Обновлено. Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.
Обстрел Одессы дронами Шахед 8 февраля: раненые полицейские
Двое патрульных полицейских пострадали от повторных взрывов при обстреле Одессы дронами Шахед ночью 8 января.
Ранения правоохранители получили, когда направлялись на место попаданий, чтобы оказать людям помощь.
У пострадавших полицейских – минно-взрывные травмы.
В настоящее время они находятся в стабильном состоянии в больнице.
Обстрел Одессы дронами Шахед 8 февраля: уничтоженные БпЛА
Подразделения противовоздушной обороны при обстреле Одессы дронами 8 февраля результативно отработали по большинству вражеских целей.
В частности, силы ПВО уничтожили на территории региона пять беспилотников.
Однако избежать попаданий, к сожалению, не удалось.
Обстрел Одессы дронами Шахед 8 февраля: разрушения
Во время обстрела Одессы дронами Шахед 8 февраля повреждениям подверглись недостроенный шестиэтажный дом и колледж.
В многоэтажке выбиты окна, а в учебном заведении еще и пробиты крыша и перекрытия.
Возгораний не зафиксировано.
Ночной обстрел Украины Шахедами 8 февраля
Ночной обстрел Украины Шахедами в ночь на 8 февраля длился более пяти часов.
Из 17 запущенных россиянами дронов зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 11.
Кроме пяти дронов, приземленных в Одесской области, еще три удалось ликвидировать в Николаевской области, два – в Винницкой области, один – в Днепропетровщине.
Напомним, что 7 февраля, Российская Федерация массировано обстреляла территорию Украины, атаковав более 100 населенных пунктов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 715-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Кипер, Силы обороны Юга Украины, Воздушные силы ВСУ