Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердила значні структурні пошкодження Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС внаслідок удару російського безпілотника.

Експерти МАГАТЕ провели інспекцію ЦСВЯП: що відомо

Під час інспекції експерти МАГАТЕ виявили пошкодження фасаду будівлі приймання ядерного палива, стін та сходового майданчика.

На місці зафіксовано розбите скло, уламки цегли та інше будівельне сміття.

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Удар також пошкодив офіс МАГАТЕ із забезпечення гарантій нерозповсюдження ядерних матеріалів, розташований у будівлі.

Фахівці підтвердили, що рівень радіації на об’єкті залишається в межах норми, а інцидент не призвів до викиду радіоактивних речовин у довкілля.

У МАГАТЕ повідомили, що на момент атаки контейнери з відпрацьованим ядерним паливом зберігалися за кількасот метрів від пошкодженої будівлі. Частина сховищ, розташованих ближче до місця удару, була порожньою.

Наразі не відомо, коли Центральне сховище зможе відновити приймання відпрацьованого ядерного палива з чинних українських атомних електростанцій.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав інцидент надзвичайно тривожним і таким, що створив серйозну загрозу ядерній безпеці.

За його словами, атака на об’єкт, де зберігаються значні обсяги ядерних матеріалів, є вкрай небезпечною.

— Атакувати об’єкт із великою кількістю ядерних матеріалів — це гратися з вогнем. Такого ніколи не повинно відбуватися, — наголосив Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ продовжить розслідування обставин інциденту.

Центральне сховище відпрацьованого ядерного палива розташоване у зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС та призначене для довгострокового зберігання відпрацьованого палива з українських атомних електростанцій.

Після початку повномасштабної війни МАГАТЕ неодноразово попереджало про ризики для ядерної безпеки через бойові дії поблизу ядерних об’єктів України.

Попри це, уночі проти 7 червня російська армія вдарила безпілотником по Центральному сховищу відпрацьованого ядерного палива.

Унаслідок атаки вогонь здійнявся у будівлі приймання контейнерів.

СБУ кваліфікувала інцидент як воєнний злочин.

Фото: Енергоатом

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