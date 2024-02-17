Вибух у Запоріжжі 17 лютого: що відомо про влучання
17 лютого під час повітряної тривоги прогримів вибух у Запоріжжі.
Де був вибух у Запоріжжі сьогодні
Де був вибух у Запоріжжі сьогодні, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його словами, вибух у Запоріжжі сьогодні, 17 лютого, який люди почули орієнтовно за десять хвилин після оголошення повітряної тривоги, прогримів поблизу села Наталівка.
До слова, перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що окупанти можуть застосувати балістичне озброєння.
За попередньою інформацією, сталося влучання в об’єкт інфраструктури.
Наразі в обласній військовій інформації з’ясовують інформацію щодо постраждалих.
Де був вибух у Запоріжжі сьогодні – карта Запоріжжя
Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.