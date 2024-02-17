Вибух у Запоріжжі 17 лютого: що відомо про влучання

17 лютого під час повітряної тривоги прогримів вибух у Запоріжжі.

Де був вибух у Запоріжжі сьогодні

Де був вибух у Запоріжжі сьогодні, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, вибух у Запоріжжі сьогодні, 17 лютого, який люди почули орієнтовно за десять хвилин після оголошення повітряної тривоги, прогримів поблизу села Наталівка.

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До слова, перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що окупанти можуть застосувати балістичне озброєння.

За попередньою інформацією, сталося влучання в об’єкт інфраструктури.

Наразі в обласній військовій інформації з’ясовують інформацію щодо постраждалих.

Де був вибух у Запоріжжі сьогодні – карта Запоріжжя

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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