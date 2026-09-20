РФ атакувала Вінниччину дронами: спалахнула пожежа на об’єкті залізниці
- РФ атакувала Вінниччину безпілотниками.
- Пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури.
- На місці працюють відповідні служби.
У Вінницькій області вранці 20 вересня внаслідок атаки російських безпілотників постраждав об’єкт залізничної інфраструктури.
Про це повідомила керівниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
Атака дронів на Вінниччину
За її словами, після ворожого удару на залізничному об’єкті виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
На місці працюють відповідні служби. Масштаби пошкоджень уточнюються.
— Росія продовжує цілеспрямовано бити по залізничній інфраструктурі України, намагаючись порушити її роботу, — наголосила Наталя Заболотна.
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