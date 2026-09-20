Міністерство оборони Росії продовжує значно перебільшувати масштаби просування своїх військ на фронті задля того, щоб створити фальшиву картину успіхів для внутрішньої та міжнародної аудиторії.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

РФ продовжує створювати фейки про просування

19 вересня російське Міноборони заявило, що з початку 2026 року окупаційна армія нібито захопила в Україні понад 5 300 кв. км території та понад 220 населених пунктів, зокрема, понад 670 кв. км та 27 населених пунктів лише у вересні.

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Ця заява Міноборони РФ з’явилася в розпал виборів до Державної Думи та незадовго до початку сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Аналітики ISW проаналізували докази і дійшли висновку, що російські війська захопили лише 147,7 кв. км та 40 населених пунктів, але втратили 20 населених пунктів у 2026 році.

Якщо врахувати території, на які російські війська проникли, але не контролюють, то загалом це становить 718,8 кв. км, що все значно менше, ніж заявляє командування РФ.

Водночас аналітики ISW виявили докази, що Сили оборони України у 2026 році звільнили щонайменше 972,56 кв. км і 60 населених пунктів.

На думку ISW, своїми фейковими заявами Росія намагається переконати світ, що українська оборона нібито зазнає краху і що Україна повинна капітулювати перед обличчям нібито неминучої російської перемоги.

— Насправді українські війська з кінця 2025 року успішно відстоюють як стратегічну, так і оперативну ініціативу… Було звільнено значні території на Куп’янському, Олександрівському та Лиманському напрямках, — наголошують в ISW.

Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус провів наступальну операцію Вівальді на півночі Донецької області, під час якої Сили оборони зачистили від російської інфільтрації близько 75 кв. км території та ще 10 кв. км деокупували.

12 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 кв. км території. Під контроль України повернули 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях.

Джерело : ISW

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