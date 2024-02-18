На Тернопільщині стався землетрус

У суботу, 17 лютого, у районі села Лисівці Тернопільській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6.

Про це у Facebook повідомляє Головний центр спеціального контролю і ДСНС України.

Підземні поштовхи було зафіксовано близько 11.00 18 лютого на глибині 5 км.

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Відомо, що землетрус такою невеликою магнітудою не несе загрози населенню. Коливання відчуваються лише деяким людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

– Землетрус мав магнітуду 2,6 бала за шкалою Ріхтера, що класифікується як дуже слабкий. Повідомлень на лінію «101» про негативні наслідки, спричинені цим явищем, не надходило, – зазначили у ДСНС України.

Нагадаємо, що 6 лютого в Івано-Франківській області стався землетрус. Земні поштовхи силою 2,6 бала за шкалою Ріхтера фахівці зафіксували поблизу Буковеля.

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