Підсанкційний митрополит УПЦ МП отримав підозру у розпалюванні релігійної ненависті

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Луці (справжнє імʼя Андрій Коваленко) із Запоріжжя. Клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

Як повідомила пресслужба СБУ, слідство встановило, що митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій.

Митрополит УПЦ МП Лука отримав підозру

— Про це він неодноразово “згадував” під час спілкування з парафіянами та у ході проведення церковних літургій. Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому Telegram-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій, – повідомили в СБУ.

Зазначається, що таким чином він розхитував суспільно-політичну ситуацію у фронтовому регіоні на користь країни-агресора. Експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

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На підставі зібраних доказів, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.



В СБУ нагадали, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції.

Митрополит Лука – суперечлива персона. У серпні 2022 року він в інтерв’ю російській службі BBC сказав, що однією з причин початку війни в Україні нібито могло бути голосування українських делегатів у ПАРЄ за резолюцію на захист прав ЛГБТ-спільноти.

Джерело : СБУ

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