8 травня в Черкасах сталася ДТП, під час якої в пожежний автомобіль марки MAN в’їхав тролейбус із пасажирами.

Після цього пасажирський електротранспорт виїхав на тротуар, пошкодивши ще п’ять легкових автомобілів.

Аварія відбулася на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Небесної Сотні.

Серед постраждалих опинилися пасажирки тролейбуса – 61-річна жінка та неповнолітня дівчинка.

Обидві госпіталізовані до медичних закладів для отримання допомоги лікарів.

Попередньо журналісти Громадського повідомляли про 14 постраждалих, включаючи трьох дітей.

Однак пізніше в Нацполіції вказали, що решта учасників ДТП відбулася легким переляком і відмовилася від госпіталізації.

Аварія у Черкасах – поліція порушила справу

— Правоохоронці задокументували ДТП та проводять досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, – зазначили у пресслужбі Нацполіції.

Джерело : Нацполіція

Фото : Нацполіція

