8 мая в Черкассах произошло ДТП, во время которого в пожарный автомобиль марки MAN въехал троллейбус с пассажирами.

После этого пассажирский электротранспорт выехал на тротуар, повредив еще пять легковых автомобилей.

Авария случилась на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни.

Сейчас смотрят

Среди пострадавших оказались пассажирки троллейбуса – 61-летняя женщина и несовершеннолетняя девочка.

Обе госпитализированы в медицинские учреждения для получения помощи врачей.

Предварительно журналисты Громадского сообщали о 14 пострадавших, включая трех детей.

Однако поздней в Нацполиции указали, что остальные участники ДТП отделались легким испугом и отказались от госпитализации.

Авария в Черкассах — полиция возбудила дело

— Правоохранители задокументировали ДТП и проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, — указали в пресс-службы Нацполиции.

Источник : Нацполиция

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.