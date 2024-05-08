ДТП в Черкассах: троллейбус въехал в пожарную машину, среди пострадавших – ребенок
8 мая в Черкассах произошло ДТП, во время которого в пожарный автомобиль марки MAN въехал троллейбус с пассажирами.
После этого пассажирский электротранспорт выехал на тротуар, повредив еще пять легковых автомобилей.
Авария случилась на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни.
Среди пострадавших оказались пассажирки троллейбуса – 61-летняя женщина и несовершеннолетняя девочка.
Обе госпитализированы в медицинские учреждения для получения помощи врачей.
Предварительно журналисты Громадского сообщали о 14 пострадавших, включая трех детей.
Однако поздней в Нацполиции указали, что остальные участники ДТП отделались легким испугом и отказались от госпитализации.
Авария в Черкассах — полиция возбудила дело
— Правоохранители задокументировали ДТП и проводят досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, — указали в пресс-службы Нацполиции.