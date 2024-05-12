ПеревіреноЮлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Кривому Розі: сили ППО знищили ворожу ракету
У Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли потужні вибухи сьогодні вдень, 12 травня.
Вибухи в Кривому Розі сьогодні
Про вибухи у Кривому Розі почали повідомляти місцеві Telegram-канали орієнтовно о 18:40 сьогодні, 12 травня.
У Криворізькому районі сили ППО збили ворожу ракету, заявив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
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Перед вибухами у Кривому Розі Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня, а згодом зафіксували швидкісну ціль через Дніпропетровську область.
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