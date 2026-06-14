Вибухи в Миколаєві 14 червня прогриміли на тлі повітряної загрози з боку групи реактивних БпЛА.

Про це повідомили пресслужба Повітряних сил та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вибухи в Миколаєві: деталі

Зазначається, що вибухи в Миколаєві почалися після того, як у ПС попередили, що на місто насувається група реактивних безпілотників з півдня.

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– Миколаїв. Під атакою Шахедів була транспортна та енергетична інфраструктура. Станом на зараз без постраждалих, – сказано в повідомленні, яке опублікував Віталій Кім.

Водночас у Миколаївському районі, за словами Кіма, ворог атакував ударним дроном типу Молнія Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. В обох випадках постраждалих немає.

Нагадаємо, щонайменше троє людей постраждали під час вибухів у Миколаєві 12 червня, коли армія РФ атакувала обласний центр ударними безпілотниками.

Також того дня під час атаки на Одеську область поранення дістали, щонайменше двоє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 572-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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