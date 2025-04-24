Атака на Київщину 24 квітня: у Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку
Під час масованої комбінованої атака на Україну вибухи пролунали й на Київщині – у трьох районах фіксуються наслідки російського повітряного нападу.
Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Вибухи на Київщині 24 квітня: що відомо
Так, у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, загорівся магазин. Інформація щодо постраждалих серед цивільного населення не надходила.
У Вишгородському районі через російську атаку виникла пожежа у лісі. У Броварському районі загорівся трав’янистий настил. На місцях працюють оперативні служби.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1156-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: Микола Калашник/Київська ОВА