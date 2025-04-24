Атака на Київщину 24 квітня: у Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку

Під час масованої комбінованої атака на Україну вибухи пролунали й на Київщині – у трьох районах фіксуються наслідки російського повітряного нападу.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи на Київщині 24 квітня: що відомо

Так, у Бучанському районі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, загорівся магазин. Інформація щодо постраждалих серед цивільного населення не надходила.

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У Вишгородському районі через російську атаку виникла пожежа у лісі. У Броварському районі загорівся трав’янистий настил. На місцях працюють оперативні служби.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1156-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Микола Калашник/Київська ОВА

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