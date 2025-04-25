У Таїланді п’ятеро людей загинули внаслідок авіакатастрофи

У Таїланді під час випробувального польоту впав у море літак, на борту якого перебувало шість співробітників поліції.

П’ятеро з них загинули, про інших членів екіпажу поки що нічого невідомо. Рятувальні роботи тривають.

Політ, що закінчився трагедією

Як повідомив речник Королівської поліції Таїланду Арчайон Крайтонг, літак занурився носом у воду через кілька хвилин після зльоту.

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Аварія сталася в Сіамській затоці на відстані приблизно 100 м від узбережжя популярного курорту Ча-Ам.

За попередніми даними, це Viking DHC-6 Twin Otter — двомоторне гвинтове судно, яке часто використовують для транспортування вантажів та військових навчань.

Королівська поліція Таїланду вже висловила співчуття родинам загиблих та пообіцяла провести всебічне розслідування причин інциденту.

Очікується, що найближчими днями буде оприлюднено додаткову інформацію щодо обставин падіння літака.

Джерело : Daily Express

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