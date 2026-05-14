У ніч проти 14 травня російські війська здійснили масовану атаку на Київську область ракетами та ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки на Київську область 14 травня постраждали семеро людей, пошкоджені житлові будинки, підприємства та автомобілі.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Атака на Київську область 14 травня: що відомо

За словами Миколи Калашника, станом на ранок наслідки російської атаки зафіксували у шести районах області.

У Бучанському районі через падіння уламків виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів.

В Обухівському районі пошкоджені три приватні будинки.

У Броварському районі пошкодження дістали три приватні будинки, автомобіль та одне з підприємств.

У Бориспільському районі пошкоджені багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди. Крім того, тут поранення дістали п’ятеро людей. Чоловіка 27 років та жінку 56 років з осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні. Ще двом жінкам 37 і 20 років та дитині трьох років медики надали допомогу на місці.

У Фастівському районі зазнала пошкоджень багатоповерхівка, а у Білоцерківському — приватний будинок. Тут постраждали дві жінки 42 та 32 років. Одна з них отримала множинні посічені рани обох кінцівок. В іншої — стан емоційного шоку та гостра реакція на стрес. Від госпіталізації вона відмовилася після надання медичної допомоги.

Наразі у кількох районах рятувальники продовжують ліквідацію пожеж та фіксують наслідки атаки на Київську область 14 травня.

Нагадаємо, у ніч проти 14 травня опинився під масованою атакою Київ. Вибухи пролунали одразу у кількох районах столиці.

Найбільші руйнування зафіксували у Дарницькому районі, де сталося влучання у багатоповерхівку та обвалилися конструкції. Також пошкодження були в Оболонському, Дніпровському, Солом’янському, Голосіївському та Святошинському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-у добу.

Фото : ДСНС

