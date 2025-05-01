Катували полонених на Луганщині: заочно повідомлено про підозру чотирьом колаборантам

Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази проти чотирьох зрадників, які катували українських захисників у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області. Їм заочно повідомлено про підозру.

Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

СБУ заочно повідомила підозру колаборантам

Колаборанти раніше працювали у виправній колонії у Суходільську. Коли територію захопили росіяни, вони вирішили співпрацювати з ворогом і стали частиною так званої адміністрації окупаційної в’язниці.

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Йдеться про Кирила Долгополова, який був керівником оперативного відділу репресивної установи і трьох його підлеглих так званих інспекторів:

Леоніда Руденка;

Миколу Цвєткова;

Романа Занкова.

За даними слідства, на території колонії окупанти створили катівню. Туди привозили українських військових, які потрапили в полон під час боїв на Сході країни.

Зловмисники били полонених гумовими кийками та застосовували електричний струм, намагаючись змусити їх співпрацювати з окупантами.

На основі зібраних доказів СБУ повідомила всім чотирьом фігурантам про підозру у воєнних злочинах, а за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Оскільки підозрювані перебувають на окупованій території, триває робота для їхнього пошуку та притягнення до відповідальності.

Джерело : СБУ

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