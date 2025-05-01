Катували полонених на Луганщині: заочно повідомлено про підозру чотирьом колаборантам
Служба безпеки України (СБУ) зібрала докази проти чотирьох зрадників, які катували українських захисників у тимчасово окупованому Суходільську Луганської області. Їм заочно повідомлено про підозру.
Про це йдеться у пресслужбі СБУ.
СБУ заочно повідомила підозру колаборантам
Колаборанти раніше працювали у виправній колонії у Суходільську. Коли територію захопили росіяни, вони вирішили співпрацювати з ворогом і стали частиною так званої адміністрації окупаційної в’язниці.
Йдеться про Кирила Долгополова, який був керівником оперативного відділу репресивної установи і трьох його підлеглих так званих інспекторів:
- Леоніда Руденка;
- Миколу Цвєткова;
- Романа Занкова.
За даними слідства, на території колонії окупанти створили катівню. Туди привозили українських військових, які потрапили в полон під час боїв на Сході країни.
Зловмисники били полонених гумовими кийками та застосовували електричний струм, намагаючись змусити їх співпрацювати з окупантами.
На основі зібраних доказів СБУ повідомила всім чотирьом фігурантам про підозру у воєнних злочинах, а за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб). Їм загрожує довічне ув’язнення.
Оскільки підозрювані перебувають на окупованій території, триває робота для їхнього пошуку та притягнення до відповідальності.