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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Удар КАБами по Дніпропетровщині: загинула жінка, ще восьмеро людей – у лікарні

Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Фото: Сергій Лисак
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Фото: Сергій Лисак
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Фото: Сергій Лисак
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025
Атака на Покровську громаду 6 травня 2025

Одна людина загинула та ще вісім дістали поранення під час вечірнього обстрілу Покровської громади Дніпропетровської області 6 травня.

Тіло 82-річної жінки дістали з-під завалів будинку вранці 7 травня.

Обстріл Покровської громади 6 травня: що відомо

Обстріл Покровської громади Синельниківського району Дніпропетровщини стався ввечері 6 травня.

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Тоді російська армія вгатила по території Покровської громади керованими авіабомбами.

Ворожими ударами росіяни понівечили 12 приватних будинків, газогін та лінію електропередачі.

Поранення дістали вісім людей. Їх усіх госпіталізували.

Двоє постраждалих, зазначає Сергій Лисак, перебувають у важкому стані.

Уранці 7 травня рятувальники знайшли під завалами зруйнованого будинку тіло 82-річної жінки.

Зауважимо, що Нікопольський район російські окупанти атакували дроном-камікадзе та артилерією.

Інформація щодо наслідків обстрілу ще уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 169-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Бомба, Війна в Україні, Дніпропетровська область, Російська агресія
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