Авіація РФ скинула КАБи на село в Запорізькій області: є загиблий та поранений

Вранці 29 травня окупаційні війська атакували село у Пологівському районі Запорізької області керованими авіабомбами. Зруйновано кілька будинків, є один загиблий та поранений.

Оновлено о 10:00

Обстріл Запорізької області сьогодні: що відомо

Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, ворожа авіація скинула щонайменше п’ять КАБів на приватну забудову села Верхня Терса.

– Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами — люди, – сказав він.

Незабаром Федоров уточнив, що, на жаль, одна людина загинула, ще одну поранено. Медики надають потерпілому всю необхідну допомогу.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБів російською тактичною авіацією у бік Запорізької області близько 06:00.

Федоров також розповів, що упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, російська авіація чотири рази обстрілала Гуляйполе та Оріхів, 215 ворожих БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Новодарівку.

Також РФ обстрілювала прифронтові населені пункти із РСЗВ та артилерії.

Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок, у Пологівському рані поранено 49-річного чоловіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 191-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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