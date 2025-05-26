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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вибухи на Запоріжжі: росіяни понад 50 разів вдарили по прифронтовій громаді

Вибухи у Запорізькій області 26 травня 2025: що відомо
Фото: ДСНС

Російські військові завдали понад 50 ударів із різних видів зброї по території однієї з прифронтових громад Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запорізькій області

За його інформацією, вибухами пошкоджені будинки та інфраструктура. Інформація про постраждалих уточнюється.

Зараз дивляться

Перед вибухами у Запорізькій області, Іван Федоров попереджав про загрозу ударів російських керованих авіаційних бомб.

23 травня пізно ввечері у Запоріжжі чули вибух. Повідомлялося про загрозу балістики.

7 травня вибухи у Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про рух ворожих ударних дронів у бік міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Бомба, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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