Вибухи на Запоріжжі: росіяни понад 50 разів вдарили по прифронтовій громаді
Російські військові завдали понад 50 ударів із різних видів зброї по території однієї з прифронтових громад Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запорізькій області
За його інформацією, вибухами пошкоджені будинки та інфраструктура. Інформація про постраждалих уточнюється.
Перед вибухами у Запорізькій області, Іван Федоров попереджав про загрозу ударів російських керованих авіаційних бомб.
23 травня пізно ввечері у Запоріжжі чули вибух. Повідомлялося про загрозу балістики.
7 травня вибухи у Запоріжжі пролунали під час повітряної тривоги. У Повітряних силах попереджали про рух ворожих ударних дронів у бік міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 188-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.