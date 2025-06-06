Під час нічної атаки на Київ 6 червня загинули троє рятувальників – МВС

У Києві, під час ліквідації наслідків російської атаки загинуло троє рятувальників ДСНС, які працювали під обстрілами, ризикуючи життям, щоб допомогти людям.

У Києві загинули рятувальники

Ще дев’ятеро надзвичайників дістали поранення, серед них є важко травмовані — лікарі борються за їхні життя.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Як зауважив міністр, на місця влучань одразу виїжджали підрозділи ДСНС та поліції. Попри загрозу повторних ударів, екстрені служби працювали, рятуючи людей.

– На жаль, знову маємо втрати в родині МВС, — зазначив Клименко.

У столиці під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів загинуло троє працівників ДСНС. Вони діяли в умовах небезпеки, намагаючись допомогти постраждалим.

Як уточнили у ДСНС України, загиблими є троє пожежних-рятувальників:

Павло Єзгор;

Данило Скадін;

Андрій Ременний.

Ще дев’ятеро рятувальників дістали поранення, деякі з них перебувають у тяжкому стані — лікарі борються за їхні життя.

Окрім цього, на Тернопільщині п’ятеро рятувальників дістали травм, коли гасили пожежу, спричинену ворожим обстрілом. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

– Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим, — наголосив Клименко.

Унаслідок російської атаки в ніч на 6 червня по всій території України загинуло троє людей, ще близько сорока — дістали поранення.

– Ціна нашого спротиву — життя. Але й сила — у людях, які тримають країну, ризикуючи своїм, — глава МВС.

Нагадаємо, напередодні, під час нічної атаки на Прилуки Чернігівської області 5 червня ворожий БпЛА влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини – загинули його дружина, донька та онук.

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