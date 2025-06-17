Зеленський про атаку на Україну: РФ використала понад 440 дронів і 32 ракети

Під час нічної атаки на Україну 17 червня армія РФ використала понад 440 дронів і 32 ракети.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського на масовану нічну атаку України

– Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина, – наголосив глава держави.

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За його словами, наразі у Києві на місці влучання по багатоповерхівці продовжують працювати рятувальники, тому кількість постраждалих може змінюватися.

– Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким, – додав президент.

Зеленський вкотре закликав світ належним чином відреагувати на акт тероризму.

– Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь, – сказав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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