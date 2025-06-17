Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Види соціальних виплат в Україні – хто може їх отримати
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Зеленський про атаку на Україну: РФ використала понад 440 дронів і 32 ракети

Зеленський
Фото: Офіс президента

Під час нічної атаки на Україну 17 червня армія РФ використала понад 440 дронів і 32 ракети.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського на масовану нічну атаку України

– Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина, – наголосив глава держави.

Зараз дивляться

За його словами, наразі у Києві на місці влучання по багатоповерхівці продовжують працювати рятувальники, тому кількість постраждалих може змінюватися.

– Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях прильотів. Усім постраждалим надається необхідна допомога, відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час 15 загиблих людей. Мої співчуття рідним та близьким, – додав президент.

Зеленський вкотре закликав світ належним чином відреагувати на акт тероризму.

– Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь, – сказав він.

Читайте також
Журналіст Єременко про атаку на Київ: Ледь встояв на ногах, винесло вікна і двері
Атака на Київі 17 червня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВолодимир ЗеленськийЗапоріжжяКиївобстрілОдесаРакетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь