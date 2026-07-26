В акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно Golden Leo, яке 19 липня зазнало російського ракетного удару під час виходу з українського порту після завантаження кукурудзою.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Судно Golden Leo затонуло біля узбережжя Одеси: що відомо

За словами Кіпера, суховантаж зазнав критичних пошкоджень під час російської атаки 19 липня. Вже у неділю, 26 липня, судно затонуло в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси.

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Як уточнили в Адміністрації судноплавства, значні пошкодження конструкцій корпусу та надбудови призвело до втрати його морехідного стану та подальшого затоплення.

На момент затоплення екіпажу на борту не було.

Начальник Одеської ОВА заявив, що Росія вкотре продемонструвала, що свідомо атакує цивільне судноплавство та ставить під загрозу життя людей і безпеку морських перевезень.

За його словами, удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної політики країни-агресора.

Нагадаємо, що 19 липня російські війська атакували трьома крилатими ракетами Х-59/Х-69 цивільний суховантаж Golden Leo, який ходив під прапором Гвінеї-Бісау, належав турецькому судновласнику та перевозив кукурудзу.

Унаслідок атаки загинули 10 чоловік, серед них були четверо громадян Індії та український лоцман.

Після атаки Міністерство закордонних справ Індії викликало тимчасового повіреного у справах РФ і висловило рішучий протест через загибель своїх громадян.

Фото: Одеська ОВА

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