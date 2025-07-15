У Києві дівчина під час побачення вкрала майже $50 тис.

В Києві затримали жінку, яка на першому побаченні викрала у знайомого майже $50 тис.

Про це повідомила поліція Києва.

Крадіжка на побаченні в Києві: що відомо

За даними слідства, крадіжка сталася у Солом’янському районі столиці.

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33-річний заявник познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе додому.

Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув.

Фігурантка, скориставшись цим, викрала з сумки господаря оселі близько $50 тис. та втекла.

Менш ніж за добу поліцейські розшукали правопорушницю й затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку слідчі вилучили у неї більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За скоєне їй загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Фото: Поліція Києва