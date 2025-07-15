У Києві дівчина під час побачення вкрала майже $50 тис.

В Києві затримали жінку, яка на першому побаченні викрала у знайомого майже $50 тис.
Про це повідомила поліція Києва.
Крадіжка на побаченні в Києві: що відомо
За даними слідства, крадіжка сталася у Солом’янському районі столиці.
33-річний заявник познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе додому.
Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув.
Фігурантка, скориставшись цим, викрала з сумки господаря оселі близько $50 тис. та втекла.
Менш ніж за добу поліцейські розшукали правопорушницю й затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час обшуку слідчі вилучили у неї більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.
Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
За скоєне їй загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Фото: Поліція Києва