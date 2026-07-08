У ніч на 8 липня (з 18:00 7 липня) російські окупанти завдали удару по Україні протирадіолокаційними ракетами, балістикою та ударними дронами.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 8 липня

Зокрема, ворог атакував Україну:

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2 ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря,

5 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (райони пуску – окупований Крим та Брянська область),

169 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерова та тимчасово окупованих територій Донецька, Гвардійського, Чауди, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 7 локаціях.

Дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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