РФ атакувала Україну дронами, балістикою та ракетами Х-31П: як відпрацювала ППО
- РФ випустила по Україні п'ять балістичних ракет, дві Х-31П та 169 дронів.
- Сили ППО знешкодили 139 ударних безпілотників.
- Зафіксовано влучання балістики на чотирьох локаціях і 20 БпЛА на 11 локаціях.
У ніч на 8 липня (з 18:00 7 липня) російські окупанти завдали удару по Україні протирадіолокаційними ракетами, балістикою та ударними дронами.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака на Україну 8 липня
Зокрема, ворог атакував Україну:
- 2 ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря,
- 5 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (райони пуску – окупований Крим та Брянська область),
- 169 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія із Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська, Міллерова та тимчасово окупованих територій Донецька, Гвардійського, Чауди, що в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,
Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 7 локаціях.
Дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.
Військові попереджають, що в повітряному просторі України фіксуються ще декілька ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.