Стрілянина у Харкові: 43-річний чоловік поранив і побив ветерана ЗСУ на протезі
У неділю ввечері в Індустріальному районі Харкова стався напад на 22-річного ветерана Збройних сил України.
Нападник спочатку вистрілив у потерпілого з травматичного пістолета, а потім завдав йому тілесних ушкоджень. Зловмисника оперативно затримали.
Стрілянина у Харкові: чоловік напав на ветерана ЗСУ
До правоохоронців звернулися очевидці інциденту, які повідомили про стрілянину на вулиці. На місце події прибула поліція.
Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.
22-річного постраждалого, ветерана ЗСУ, госпіталізовано.
– Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, – йдеться в повідомленні поліції.
Нині триває досудове розслідування. Справу відкрито за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Згідно з цією статтею, порушнику може загрожувати до семи років позбавлення волі.
За словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, у потерпілого виявили забійну рану передньої черевної стінки.
За кілька годин до офіційного підтвердження у соціальних мережах з’явилося відео, ймовірно, з місця інциденту.
На ньому видно, як чоловік цілиться та стріляє в іншого, який має протез правої ноги.
Поранений хапається за живіт і падає на землю. Після цього стрілець підходить і починає його бити.
На допомогу потерпілому підбігають троє чоловіків, які намагаються відтягнути нападника.
Фото: Поліція Харківської області