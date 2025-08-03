Стрілянина у Харкові: 43-річний чоловік поранив і побив ветерана ЗСУ на протезі

У неділю ввечері в Індустріальному районі Харкова стався напад на 22-річного ветерана Збройних сил України.

Нападник спочатку вистрілив у потерпілого з травматичного пістолета, а потім завдав йому тілесних ушкоджень. Зловмисника оперативно затримали.

Стрілянина у Харкові: чоловік напав на ветерана ЗСУ

До правоохоронців звернулися очевидці інциденту, які повідомили про стрілянину на вулиці. На місце події прибула поліція.

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Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.

22-річного постраждалого, ветерана ЗСУ, госпіталізовано.

– Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, – йдеться в повідомленні поліції.

Нині триває досудове розслідування. Справу відкрито за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Згідно з цією статтею, порушнику може загрожувати до семи років позбавлення волі.

За словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, у потерпілого виявили забійну рану передньої черевної стінки.

За кілька годин до офіційного підтвердження у соціальних мережах з’явилося відео, ймовірно, з місця інциденту.

На ньому видно, як чоловік цілиться та стріляє в іншого, який має протез правої ноги.

Поранений хапається за живіт і падає на землю. Після цього стрілець підходить і починає його бити.

На допомогу потерпілому підбігають троє чоловіків, які намагаються відтягнути нападника.

Фото: Поліція Харківської області

Джерело : Суспільне

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