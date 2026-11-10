Україна передала міжнародним партнерам свої пропозиції щодо перемир’я в енергетичній сфері та акваторії Чорного моря. Нині Київ очікує на відповідь Росії.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга за підсумками зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн Групи семи в Парижі.

Україна запропонувала перемир’я в енергетиці та Чорному морі

За словами Сибіги, під час переговорів сторони багато говорили про деескалацію. Україна представила власне бачення та підходи до можливого перемир’я в Чорному морі й енергетичній сфері.

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– Про деескалацію багато розмовляли. І тут Україна пропонує своє бачення, свої підходи щодо перемир’я – як у Чорному морі, так і в енергетиці. Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян, – сказав Сибіга 10 листопада в ефірі телемарафону.

Глава МЗС назвав основні меседжі України на переговорах в Абу-Дабі. Серед них:

деескалація та запропоновані Україною варіанти перемир’я;

безпекові гарантії;

зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, переговори в Абу-Дабі завершилися 10 листопада по обіді. Їх продовження заплановане на 11 листопада.

За підсумками першого дня тристоронніх переговорів в Об’єднаних Арабських Еміратах вдалося домовитися про масштабний обмін полоненими, який відбудеться найближчим часом.

Під час першого раунду переговорів у форматі Україна-США-Росія основну увагу приділили питанням безпекових гарантій для України та Європи загалом.

Україну на переговорах представляли голова СЗР України Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький та голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

Загалом переговори тривали близько чотирьох годин.

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